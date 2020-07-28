Поджигатели попались: иностранец в Петербурге мстил из-за денег, а местный просто развлекался

Про пожар на Литейном проспекте, 59, произошедший ночью 30 июня, сразу стало понятно, что это дело рук злоумышленников: двое мужчин в тёмной одежде попали на камеру . 28 июля «Фонтанке» стало известно о задержании предполагаемого поджигателя. 44-летнего мужчину взяли вчера днём. Он прошлым летом приехал с Украины, чтоб подзаработать, регистрацию не оформил. С 64-летней петербурженкой у него возникли, как говорится, финансовые разногласия в сфере купли-продажи недвижимости, и он решил отомстить. Проследил, где женщина паркует свой белый «Мерседес Бенц Е350» 2014 года выпуска, и приехал туда ночью на такси. По дороге купил на АЗС канистру с 5 литрами 95-го бензина и вместе со знакомым поджёг машину, после чего на том же такси скрылся.

Ночные автомобильные пожары нередко происходят по причине поджогов. Петербургские полицейские нашли подозреваемых в двух совершённых недавно преступлениях.

Ущерб составил 1,8 миллиона рублей, было возбуждено уголовное дело по факту умышленного повреждения имущества. Подозреваемый помещён в изолятор временного содержания. Его соучастник или соучастники разыскиваются.

Второй поджигатель действовал просто так, из хулиганских побуждений. Коричневый «Додж Калибер» 2008 года выпуска тушили ночью 17 июля на улице Кустодиева в Выборгском районе Петербурга. Полицейские изучили запись камеры ГМЦ. В итоге днём 27 июля опергруппа задержала неработающего 42-летнего петербуржца около его дома. Предполагается, что именно он облил машину жидкостью для розжига и чиркнул спичкой.

Гражданин имеет судимости, последняя — условная, за приобретение, хранение и перевозку наркотиков. Сейчас он в ИВС, возбуждено уголовное дело.