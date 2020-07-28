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28.07.2020 10:33
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Петербург в четверке регионов по заболевшим коронавирусом. В городе 168 новых случаев

В Петербурге зарегистрировано 168 новых случаев коронавируса. Город держится в четверке регионов по заболевшим, сообщает 28 июля оперативный штаб.

За прошедшие сутки в России было зафиксировано 5 395 случаев коронавируса. COVID-19 нашли на всей территории страны, кроме Чукотки. Лидером по ежедневному приросту остается Москва с 674. Петербург по этому показателю оказался на 4 месте. С начала пандемии в городе выявили 30 975 заболевших.

В оперативном штабе Петербурга уточнили, что за сутки на коронавирус проверили 10801 жителя города. Под медицинским наблюдением оставили 778 человек, из которых 549 — на самоизоляции.

Общее число заболевших COVID-19 в России достигало уже 823 515. Это по-прежнему четвертый результат в мире после Индии (почти 1,5 миллиона), Бразилии (2,4 миллиона) и США (около 4,3 миллиона). Большинству заразившихся в России (612 217) удалось вылечиться, а для 13 504 вирус закончился летальным исходом.

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