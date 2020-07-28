Два легковых автомобиля столкнулись на Рябовском шоссе прямо перед заездом на КАД, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». Судя по фотографиям, машины получили сильные повреждения.

Многокилометровая пробка образовалась на Дороге жизни и Рябовском шоссе утром 28 июля из-за ДТП.

В сторону Петербурга образовалась пробка, её длина, по данным «Яндекса», составляет около 7 километров. Судя по карте, это сейчас самая длинная пробка в городе.

Аварии здесь не редкость. 21 июля в этом же месте опрокинулся грузовик.