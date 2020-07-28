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28.07.2020 09:20
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Губернатор Чукотки госпитализирован: после контакта с ковидным больным у него характерные симптомы

Губернатор Чукотского автономного округа Роман Копин попал в окружную больницу с высокой температурой.

О госпитализации он сам сообщил в своём Instagram 27 июля. По его словам, после контакта с носителем коронавируса у него поднялась температура и держится несколько дней. Медики диагностировали пневмонию и взяли тест на COVID-19.

«Следуя рекомендации врачей, лёг в ГБУЗЧОБ, — рассказывает чиновник. — Рассматриваю это как возможность увидеть своими глазами работу врачей, младшего и среднего медицинского персонала, оценить условия для пациентов».

Скриншот из&nbsp;<a href="https://www.instagram.com/romankopin/" class="_">www.instagram.com/romankopin</a>
Скриншот из www.instagram.com/romankopin

Чукотка находится в конце списка регионов по числу заболеваемости коронавирусом. По данным на 27 июля, там заразились всего 152 человека (плюс 1 за сутки), выздоровели 146 (плюс 2), один пациент скончался. Регион реализует третий этап снятия ограничений: действует масочный режим, не работают ночные клубы и другие развлекательные заведения, однако открыты пришкольные лагеря, кинотеатры и заведения общественного питания.

Скриншот из&nbsp;<a href="https://www.instagram.com/romankopin/" class="_">www.instagram.com/romankopin</a>
Скриншот из www.instagram.com/romankopin

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