Губернатор Чукотки госпитализирован: после контакта с ковидным больным у него характерные симптомы
Губернатор Чукотского автономного округа Роман Копин попал в окружную больницу с высокой температурой.
О госпитализации он сам сообщил в своём Instagram 27 июля. По его словам, после контакта с носителем коронавируса у него поднялась температура и держится несколько дней. Медики диагностировали пневмонию и взяли тест на COVID-19.
«Следуя рекомендации врачей, лёг в ГБУЗЧОБ, — рассказывает чиновник. — Рассматриваю это как возможность увидеть своими глазами работу врачей, младшего и среднего медицинского персонала, оценить условия для пациентов».
Чукотка находится в конце списка регионов по числу заболеваемости коронавирусом. По данным на 27 июля, там заразились всего 152 человека (плюс 1 за сутки), выздоровели 146 (плюс 2), один пациент скончался. Регион реализует третий этап снятия ограничений: действует масочный режим, не работают ночные клубы и другие развлекательные заведения, однако открыты пришкольные лагеря, кинотеатры и заведения общественного питания.