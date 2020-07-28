Губернатор Чукотского автономного округа Роман Копин попал в окружную больницу с высокой температурой.

О госпитализации он сам сообщил в своём Instagram 27 июля. По его словам, после контакта с носителем коронавируса у него поднялась температура и держится несколько дней. Медики диагностировали пневмонию и взяли тест на COVID-19.

«Следуя рекомендации врачей, лёг в ГБУЗЧОБ, — рассказывает чиновник. — Рассматриваю это как возможность увидеть своими глазами работу врачей, младшего и среднего медицинского персонала, оценить условия для пациентов».