Половину мяса, которое Россия продаёт за границу, съедают китайцы

В первом полугодии 2020 года Россия в 2,2 раза нарастила экспорт мяса, при этом изменилась структура импорта.

Как сообщает 28 июля РБК со ссылкой на Центр отраслевой экспертизы Россельхозбанка, за шесть месяцев российские предприятия поставили за границу мяса и мясных субпродуктов на 336 млн долларов против 149 млн год назад. Экспорт мяса птицы вырос в 2,5 раза (193 млн долларов), говядины — в 3 раза (до 16 млн долларов), свинины — в 4 раза (до 85 млн долларов).

Половина реализованного мяса приходится на Китай: с учётом Гонконга 54%, без него 45%. Таким образом, КНР обогнала Украину, которая оставалась крупнейшим покупателем российского мяса после начала военного конфликта в Донбассе. Доля Украины в российском экспорте снизилась c 28% до 16%.