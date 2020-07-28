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28.07.2020 08:55
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Половину мяса, которое Россия продаёт за границу, съедают китайцы

В первом полугодии 2020 года Россия в 2,2 раза нарастила экспорт мяса, при этом изменилась структура импорта.

Как сообщает 28 июля РБК со ссылкой на Центр отраслевой экспертизы Россельхозбанка, за шесть месяцев российские предприятия поставили за границу мяса и мясных субпродуктов на 336 млн долларов против 149 млн год назад. Экспорт мяса птицы вырос в 2,5 раза (193 млн долларов), говядины — в 3 раза (до 16 млн долларов), свинины — в 4 раза (до 85 млн долларов).

Половина реализованного мяса приходится на Китай: с учётом Гонконга 54%, без него 45%. Таким образом, КНР обогнала Украину, которая оставалась крупнейшим покупателем российского мяса после начала военного конфликта в Донбассе. Доля Украины в российском экспорте снизилась c 28% до 16%.

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Комментарии (7)

Агроном аэродрома
Удивительно. На 560 лямов зелёных закупаем (с) таможенная служба, на 300 продаем. Где профит?!
lietuva
Молодцы , китайцы . Так и надо . Чтобы не было аргументов у нахальных американцев в споре насчёт возникновения короновируса . Пандемия вируса возникла отнюдь не потому , что какой-то китаец скушал на полдник летучую мышь , покусанную бурундуком , обожравшимся несвежей рыбы ... Это - рукотворное произведение из американской вирусной лаборатории , только немножко подправленное хитрыми китайцами , и , в подправленном виде - возвёрнутое американцам обратно . Экономическую войну можно вести и такими методами . А китайцы покушают импортируемого из России мяса , станут ещё сильнее , и победят нахальных американцев .
Wuhan Proletarian
Некому в Украине скот выращивать - громодяне в Європу на заработки подались.
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