В Петербурге покупатель iPhone встретил 17-летнего курьера с револьвером. Отнять гаджет помог «Малой»

Нелёгкий день выдался накануне у юного курьера. Доставляя заказ в Невский район Петербурга, он нарвался на вооружённого «покупателя» и его молодого, но не менее опасного приятеля.

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 28 июля, минувшим вечером в полицию обратился 17-летний сотрудник службы доставки. По его словам, по адресу Тепловозная улица, 34 он встретился с двумя мужчинами, которые представились заказчиками iPhone 11 Pro. Однако вместо положенных за товар 117 тысяч рублей один из них достал револьвер, а другой — нож. Забрав смартфон, они скрылись.