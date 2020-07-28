В Петербурге покупатель iPhone встретил 17-летнего курьера с револьвером. Отнять гаджет помог «Малой»
Нелёгкий день выдался накануне у юного курьера. Доставляя заказ в Невский район Петербурга, он нарвался на вооружённого «покупателя» и его молодого, но не менее опасного приятеля.
Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 28 июля, минувшим вечером в полицию обратился 17-летний сотрудник службы доставки. По его словам, по адресу Тепловозная улица, 34 он встретился с двумя мужчинами, которые представились заказчиками iPhone 11 Pro. Однако вместо положенных за товар 117 тысяч рублей один из них достал револьвер, а другой — нож. Забрав смартфон, они скрылись.
На фасаде расположенного рядом здания камера засняла момент преступления. Некоторые штрихи к портретам своих обидчиков добавил юный курьер.
Мужчина, который был вооружён револьвером, худой, ростом около 165 сантиметров, на лице борода, на вид 27-30 лет. Он был одет в серую толстовку, спортивные штаны, сетчатые кроссовки и медицинскую маску. На одном из пальцев правой руки у него был набит перстень, что явно выдаёт в злодее бывшего сидельца. Ещё одна татуировка на левой руке выглядывала из-под рукава.
Компанию первому разбойнику составлял 20-летний юноша, чуть повыше ростом. Он был одет в белую футболку, синюю куртку, тёмные штаны. Лицо также скрывала маска. Особенно пострадавшему запомнилось прозвище, на которое отзывался молодой преступник — «Малой».
Полицейские разыскивают нападавших. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.