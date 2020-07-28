Из-за вспышки «более заразного» коронавируса власти Вьетнама закрыли город Дананг

Приостановлено транспортное сообщение с курортным городом Дананг (пятым по численности населения во Вьетнаме), где произошла новая вспышка CОVID-19, сообщается 28 июля на сайте правительства страны.

Министерство транспорта закрыло авиасообщение на 15 дней начиная с 28 июля. До этого из города спешно эвакуировали туристов, около 80 тысяч человек, для чего местные авиакомпании увеличили число рейсов. Все вывозные рейсы должны были быть выполнены до полуночи.

Прекращены и автомобильные пассажирские перевозки как внутри Дананга, так и в него и из него. Исключение сделано для перевозки пациентов, сотрудников отдельных предприятий, продуктов питания и товаров первой необходимости.