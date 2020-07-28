Из-за вспышки «более заразного» коронавируса власти Вьетнама закрыли город Дананг
Приостановлено транспортное сообщение с курортным городом Дананг (пятым по численности населения во Вьетнаме), где произошла новая вспышка CОVID-19, сообщается 28 июля на сайте правительства страны.
Министерство транспорта закрыло авиасообщение на 15 дней начиная с 28 июля. До этого из города спешно эвакуировали туристов, около 80 тысяч человек, для чего местные авиакомпании увеличили число рейсов. Все вывозные рейсы должны были быть выполнены до полуночи.
Прекращены и автомобильные пассажирские перевозки как внутри Дананга, так и в него и из него. Исключение сделано для перевозки пациентов, сотрудников отдельных предприятий, продуктов питания и товаров первой необходимости.
Жителям шести районов можно выходить на улицу только в магазины и аптеки, на работу и в случае чрезвычайных ситуаций. Собираться более двух человек в общественных местах запрещено.
За последние три дня во Вьетнаме подтвердились 16 новых случаев заболевания ковидом, 15 из которых связаны с тремя больницами в Дананге. Эти больницы закрыли. К вечеру 27 июля диагноз подтвердился у 11 человек в возрасте от 24 до 70 лет, в том числе у четырёх медиков.
До вспышки в Дананге случаи заражения внутри Вьетнама не выявлялись более трех месяцев. Анализ генома показал, что это новый тип коронавируса, более заразный, при нём больной быстрее переходит к тяжёлому состоянию.