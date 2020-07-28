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28.07.2020 08:25
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РБК: В Кремле наградят чиновников, артистов и блогеров за помощь в проведении голосования по поправкам к Конституции

Президент России Владимир Путин наградит и поощрит целый ряд граждан, участвовавших в подготовке, проведении и информировании о голосовании по поправкам к Конституции. Об этом 28 июля пишет РБК со ссылкой на источник, близкий к администрации президента. Информацию подтвердили еще четыре собеседника, близких к Кремлю.

Список награжденных будет обширным, в него войдут чиновники администрации президента, представители регионов, избирательных комиссий, Общероссийского народного фронта, члены «Единой России» и рабочей группы по подготовке изменений в Конституцию, некоторые артисты и блогеры, которые участвовали в информационной кампании, уточнили источники агентства. В Кремле уже начали составлять списки потенциальных получателей орденов и медалей, благодарностей и почетных грамот президента.

Когда именно может состояться награждение, источники РБК не сообщили. По словам двух из них, между составлением списков, подписанием документов и награждением обычно проходит несколько месяцев.

Голосование по внесению поправок к Конституции РФ проходило с 25 июня по 1 июля. В основной закон страны было предложено внести более 200 изменений, ключевое из которых — «обнуление» президентских сроков Владимира Путина. За внесение поправок проголосовали 77,92%, против — 21,27%. Явка составила 67,97%.

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Комментарии (14)

***_555
По 30 сребренников?
262205611
Еще гном гномыч с родителями
mjaroslav
Так-так-так... Давайте-ка сюда полный список этих "помогающих". Страна должна знать своих "героев".
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