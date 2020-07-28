Американец обманом получил 4 млн долларов из фонда помощи пострадавшим от коронавируса. Шопинг начал с Lamborghini

В США житель штата Флорида получил льготные займы из фонда для пострадавших от пандемии коронавируса, купил спорткар Lamborghini Huracan и устроил шопинг в дорогих магазинах.

29-летний житель города Майами Дэвид Хайнс обманом запросил через банки льготные кредиты «на выплату зарплат» в рамках федеральной программы. В итоге ему одобрили займы на сумму почти $4 млн, пишет 28 июля РБК.



Спортивный автомобиль обошелся в 318 тысяч долларов. Также мужчина не отказывал себе в покупках в Майами-Бич. Деньги на зарплаты он так и не направил.

