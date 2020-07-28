Американец обманом получил 4 млн долларов из фонда помощи пострадавшим от коронавируса. Шопинг начал с Lamborghini
В США житель штата Флорида получил льготные займы из фонда для пострадавших от пандемии коронавируса, купил спорткар Lamborghini Huracan и устроил шопинг в дорогих магазинах.
29-летний житель города Майами Дэвид Хайнс обманом запросил через банки льготные кредиты «на выплату зарплат» в рамках федеральной программы. В итоге ему одобрили займы на сумму почти $4 млн, пишет 28 июля РБК.
Спортивный автомобиль обошелся в 318 тысяч долларов. Также мужчина не отказывал себе в покупках в Майами-Бич. Деньги на зарплаты он так и не направил.
Сейчас мужчина арестован. У него конфисковали спорткар и оставшиеся 3,4 млн долларов.
В Белом доме уже заявляли, что в мерах по стимулированию экономики США во время пандемии были заложены слишком большие пособия для граждан. Сумма выплат будет изменена.
США наиболее пострадавшая от коронавируса страна мира. Число зараженных приближается к 4,3 млн человек.