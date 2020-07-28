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28.07.2020 07:30
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Доставайте зонтики. На Петербург снова идут ливни с грозами

С сегодняшнего дня в Санкт-Петербурге, по прогнозам синоптиков, начнётся очередная дождливая пора. Пока всё прекрасно, а с обеда стоит ждать ухудшения погоды.

Скриншот из&nbsp;<a href="https://yandex.ru/pogoda/saint-petersburg/maps/nowcast?via=mmapw&amp;le_Lightning=1&amp;ll=29.277427_59.684397&amp;z=7" class="_">yandex.ru/pogoda</a>
Скриншот из yandex.ru/pogoda

Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 28 июля ночью и утром местами возможен слабый туман, днём на фоне понижения давления дождь, во второй половине дня – ливни и грозы, при которых умеренный ветер будет усиливаться. Температуры вполне июльские: ночью было 13-15, днём 22-24 градусов.

За 57 лет погодных наблюдений 28 июля в Петербурге чаще всего бывает облачно с прояснениями, без осадков. Самое холодное 28 июля зафиксировано в 1962 году, когда минимальная дневная температура составила 9 градусов, а самое жаркое – в 2010 году, плюс 35, напоминает «Яндекс».

29 и 30 июля тоже ожидаются и кратковременные дожди, и ливни с грозами. К четвергу ещё и похолодает до 19-21 градуса.

Скриншот из&nbsp;<a href="http://www.meteo.nw.ru/" class="_">www.meteo.nw.ru</a>
Скриншот из www.meteo.nw.ru
Скриншот из&nbsp;<a href="https://yandex.ru/pogoda/saint-petersburg/maps/nowcast?via=mmapw&amp;le_Lightning=1&amp;ll=29.277427_59.684397&amp;z=7" class="_">yandex.ru/pogoda</a>
Скриншот из yandex.ru/pogoda
Скриншот из&nbsp;<a href="http://www.meteo.nw.ru/" class="_">www.meteo.nw.ru</a>
Скриншот из www.meteo.nw.ru

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Комментарии (2)

alexpv
Насчёт ТВ вы не правы. В последнее время там от новостей просто тошнит, Путин там, Путин тут, Путин подоил козу, Путин принял роды)))
А здесь как раз можно почитать реальные новости, о которых теперь не говорят по ТВ.
А что касается жареного, так нынешний читатель без них уже не может)
Валентин Хадаев
Хоть что то позитивное написали ! Почему то ваша =газета = превращается в филиал тв . для чего вы шнырите за новостями по всему свету и выискиваете жареное ...а порой и провокационное ...неужели за чутки в городе и области ничего не произошло интересного ....только аварии . топоры . какая то бразилия...масква ... меня интересует город Санкт- Петербург . а не ил с фонтанки . и пожалуйста снимайте коменты недоразвитых маргиналов на все и вся
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