С сегодняшнего дня в Санкт-Петербурге, по прогнозам синоптиков, начнётся очередная дождливая пора. Пока всё прекрасно, а с обеда стоит ждать ухудшения погоды.

Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 28 июля ночью и утром местами возможен слабый туман, днём на фоне понижения давления дождь, во второй половине дня – ливни и грозы, при которых умеренный ветер будет усиливаться. Температуры вполне июльские: ночью было 13-15, днём 22-24 градусов.

За 57 лет погодных наблюдений 28 июля в Петербурге чаще всего бывает облачно с прояснениями, без осадков. Самое холодное 28 июля зафиксировано в 1962 году, когда минимальная дневная температура составила 9 градусов, а самое жаркое – в 2010 году, плюс 35, напоминает «Яндекс».

29 и 30 июля тоже ожидаются и кратковременные дожди, и ливни с грозами. К четвергу ещё и похолодает до 19-21 градуса.