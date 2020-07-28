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28.07.2020 07:07
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«Зачем человек пришел с топором на массовую акцию». Дегтярев рассказал, что изъяли у митингующих в Хабаровске

Топор и ножи изъяли на несанкционированном митинге в Хабаровске. Об этом 28 июля рассказал врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев в Instagram

«В субботу на акции несанкционированной в Хабаровске правоохранителями было изъято несколько единиц ножей и даже топор. Можете себе представить? Зачем человек пришел с топором на массовую акцию, у меня вопрос. Давайте оставаться дома, заниматься своими делами, помогать родным и близким и беречь друг друга», - сообщил Дегтярев.

Он отметил, что с уважением относится к людям, которые выходят на митинги в поддержку Фургала. Несанкционированные акции протеста в поддержку арестованного экс-губернатора Сергея Фургала продолжаются в Хабаровске более двух недель.

Митинг в субботу, 25 июля, по данным мэрии, собрал 6,5 тысяч человек. Правоохранительные органы сообщали о 8 тысячах участников. По оценке Дегтярева, их было 10 тысяч. В регион прибыл музыкант, а ныне генпродюсер компании RTVI Сергей Шнуров для съемок фильма о протестах.

Бывшего губернатора края Сергея Фургала арестовали по обвинению в организации убийства и покушении на него. Он был избран главой региона в 2018 году, обойдя действующего на тот момент губернатора-единоросса Вячеслава Шпорта во втором туре. С момента задержания Фургала в Хабаровске ежедневно проходят многочисленные несогласованные акции протеста.

Горожане требуют свободы Фургалу, справедливого суда, а также ухода с поста врио губернатора экс-депутата Госдумы от ЛДПР Михаила Дегтярева.

«Фонтанка» ранее рассказывала, чем Фургал заслужил симпатии, а Дегтярев — антипатии жителей Хабаровска.

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Комментарии (5)

First
Если этих людей и дальше игнорировать будут, не удивлюсь, что придут с автоматами к Дегтярёву и заставят себя слушать.
f0ntan
Он был местный хабаровский лесничий
Barmaley_5e4d0211d3423
Сказочники.
Прописку бы проверить у этих товарищей.
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