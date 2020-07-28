«Зачем человек пришел с топором на массовую акцию». Дегтярев рассказал, что изъяли у митингующих в Хабаровске

Топор и ножи изъяли на несанкционированном митинге в Хабаровске. Об этом 28 июля рассказал врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев в Instagram



«В субботу на акции несанкционированной в Хабаровске правоохранителями было изъято несколько единиц ножей и даже топор. Можете себе представить? Зачем человек пришел с топором на массовую акцию, у меня вопрос. Давайте оставаться дома, заниматься своими делами, помогать родным и близким и беречь друг друга», - сообщил Дегтярев.



Он отметил, что с уважением относится к людям, которые выходят на митинги в поддержку Фургала. Несанкционированные акции протеста в поддержку арестованного экс-губернатора Сергея Фургала продолжаются в Хабаровске более двух недель.

