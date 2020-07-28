Трамп пообещал американскую вакцину от COVID-19 до конца года

Американская вакцина от коронавируса будет готова к концу 2020 года, заявил президент США на пресс-конференциии в штате Северная Каролина.
Operation Warp Speed is unleashing America's scientific genius to develop a Coronavirus vaccine at record speed!— The White House (@WhiteHouse) July 27, 2020
"This morning, the Moderna vaccine has officially entered phase three." pic.twitter.com/LEhWOKleaw
"В рамках "Операции "Невероятная скорость" мы сэкономили годы, затрачиваемые на разработку вакцины. <...> Я слышал очень позитивную информацию, мы находимся в очень хорошей форме, чтобы к концу года сделать это)", - отметил президент, добавив, что американская компания Moderna вступила в третью фазу клинических испытаний экспериментальной вакцины от коронавируса.
Трамп вновь пояснил, что США производят большой объем доз потенциальных вакцин, чтобы после соответствующих испытаний и проверок сразу же предоставить их американцам. Кроме того, он в очередной раз пообещал, что препарат будет доступен и "людям по всему миру". Цель "Операции "Невероятная скорость" - создать и распространить порядка 300 млн вакцин к январю 2021 года.