FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+15°C/Завтра: +22
71.59р83.78р
Подбираем вузОнлайн-гид по новостройкамПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
28.07.2020 00:23
0
Печать

Трамп пообещал американскую вакцину от COVID-19 до конца года

Американская вакцина от коронавируса будет готова к концу 2020 года, заявил президент США на пресс-конференциии в штате Северная Каролина.

"В рамках "Операции "Невероятная скорость" мы сэкономили годы, затрачиваемые на разработку вакцины. <...> Я слышал очень позитивную информацию, мы находимся в очень хорошей форме, чтобы к концу года сделать это)", - отметил президент, добавив, что американская компания Moderna вступила в третью фазу клинических испытаний экспериментальной вакцины от коронавируса.

Трамп вновь пояснил, что США производят большой объем доз потенциальных вакцин, чтобы после соответствующих испытаний и проверок сразу же предоставить их американцам. Кроме того, он в очередной раз пообещал, что препарат будет доступен и "людям по всему миру". Цель "Операции "Невероятная скорость" - создать и распространить порядка 300 млн вакцин к январю 2021 года.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний