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28.07.2020 00:30
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На Невском мотоциклист исполнил сальто после встречи с «Ауди», на Фучика заезд прервал «Матиз». ДТП попали на видео

Вечер понедельника закончился двумя похожими авариями с участием мотоциклистов, которые произошли в Центральном и Фрунзенском районах Петербурга. Оба водителя двухколёстного транспорта выжили.

«Фонтанка.ру»

Об аварии во Фрунзенском районе очевидцы сообщили около одиннадцати часов вечера. На пересечении Софийской и Фучика «Матиз» при повороте поймал мотоциклиста. Как добавляют в соцсетях, водитель жив, его передали медикам скорой.

В отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и области сообщили, что 32-летний водитель мотоцикла после столкновения с «Матизом» под управлением мужчины 37 лет получил серьёзные травмы.

Немногим ранее байкер не смог разъехаться с «Ауди» рядом с площадью Восстания. На пересечении Невского и Лиговского один байк успел проскочить перед повернувшим автомобилем, второй не смог избежать столкновения. Судя по видео, он оставил вмятину в двери машины, однако после падения смог подняться самостоятельно.

«Фонтанка.ру»

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