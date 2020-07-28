Вечер понедельника закончился двумя похожими авариями с участием мотоциклистов, которые произошли в Центральном и Фрунзенском районах Петербурга. Оба водителя двухколёстного транспорта выжили.

Об аварии во Фрунзенском районе очевидцы сообщили около одиннадцати часов вечера. На пересечении Софийской и Фучика «Матиз» при повороте поймал мотоциклиста. Как добавляют в соцсетях, водитель жив, его передали медикам скорой.



В отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и области сообщили, что 32-летний водитель мотоцикла после столкновения с «Матизом» под управлением мужчины 37 лет получил серьёзные травмы.