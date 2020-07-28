На Невском мотоциклист исполнил сальто после встречи с «Ауди», на Фучика заезд прервал «Матиз». ДТП попали на видео
Вечер понедельника закончился двумя похожими авариями с участием мотоциклистов, которые произошли в Центральном и Фрунзенском районах Петербурга. Оба водителя двухколёстного транспорта выжили.
«Фонтанка.ру»
Об аварии во Фрунзенском районе очевидцы сообщили около одиннадцати часов вечера. На пересечении Софийской и Фучика «Матиз» при повороте поймал мотоциклиста. Как добавляют в соцсетях, водитель жив, его передали медикам скорой.
В отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и области сообщили, что 32-летний водитель мотоцикла после столкновения с «Матизом» под управлением мужчины 37 лет получил серьёзные травмы.
Немногим ранее байкер не смог разъехаться с «Ауди» рядом с площадью Восстания. На пересечении Невского и Лиговского один байк успел проскочить перед повернувшим автомобилем, второй не смог избежать столкновения. Судя по видео, он оставил вмятину в двери машины, однако после падения смог подняться самостоятельно.
«Фонтанка.ру»