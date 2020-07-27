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27.07.2020 23:43
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Аргентина заявила, что сделала сыворотку от COVID-19

Аргентина заявила, что сделала новую гиперимунную сыворотку от COVID-19 и уже испытывает её на людях, сообщает телеканал TN 27 июля.

Отмечается, что это эксклюзивная разработка Аргентины, лечение опробуют на 242 пациентах в среднем и тяжелом состоянии, но будут проводить его на "сверхзвуковой скорости". Испытания проходят в четырех медицинских учреждениях, но его планируется распространить еще более чем на десять больниц.

Сыворотка представляет собой разновидность пассивной иммунизации, которая состоит в введении антител пациентам, что позволяет блокировать или предотвращать распространение инфекции. По своему действию она напоминает те препараты, что используются при укусах змей или скорпионов или же при риске заболевания столбняком и бешенством.

Всего в Аргентине подтверждено 162 526 случаев инфицирования новым коронавирусом.

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