Аргентина заявила, что сделала сыворотку от COVID-19

Аргентина заявила, что сделала новую гиперимунную сыворотку от COVID-19 и уже испытывает её на людях, сообщает телеканал TN 27 июля.

Отмечается, что это эксклюзивная разработка Аргентины, лечение опробуют на 242 пациентах в среднем и тяжелом состоянии, но будут проводить его на "сверхзвуковой скорости". Испытания проходят в четырех медицинских учреждениях, но его планируется распространить еще более чем на десять больниц.

Сыворотка представляет собой разновидность пассивной иммунизации, которая состоит в введении антител пациентам, что позволяет блокировать или предотвращать распространение инфекции. По своему действию она напоминает те препараты, что используются при укусах змей или скорпионов или же при риске заболевания столбняком и бешенством.