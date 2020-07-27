В летальную статистику по коронавирусу попали ещё десять москвичей

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщает, что за сутки летальная статистика столицы выросла на 10 новых случаев.

Таким образом, на 27 июля в Москве официально подтверждена смерть 4 421 заболевшего коронавирусом. Всего в городе выявлено 238 641 случай заболевания, выздоровели почти 175 тысяч человек.

На Москву приходится более трети всех летальных исходов в России. На втором месте Петербург, где умерло 1 955 человек. Третью строчку занимает Московская область, в которой зарегистрировано 1 098 умерших. В остальных регионах число смертей не превышает 450.