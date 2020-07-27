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27.07.2020 23:25
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Трамп пообещал поделиться американской вакциной от коронавируса со всем миром

США готовы будут поделиться вакциной против коронавируса с другими странами, заявил 27 июл Дональд Трамп на пресс-конференции в Северной Каролине.

"Такого никогда не делалось раньше. Мы массово производим вакцины-кандидаты заранее, чтобы в первый же день, когда ее одобрят, она была немедленно доступна американцам. Вероятно, у нас будет немало (вакцины) для людей по всему миру", - сказал Трамп.

Он напомнил, что США уже договорились с наиболее перспективными производителями о поставках сотен миллионов тонн вакцины.

"Мы устраиваем колоссальную производственную мобилизацию, чтобы обеспечить стремительную доставку (вакцины), ничего подобного не происходило со Второй мировой войны", - сказал Трамп.

США остаются мировым антилидtром по количеству заболевших COVID-19, их в стране больше 4,2 миллиона.

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