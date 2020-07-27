Циничная демонстрация военной мощи. Киев прокомментировал российский морской парад в Крыму

Министерство иностранных дел Украины опубликовало комментарий о параде ко Дню флота, который прошёл накануне в Севастополе. Вместе с ним российским коллегам направят ноту протеста.

Как сообщает ведомство 27 июля, несогласованный парад подразделений Черноморского флота в Севастополе и его «циничную организацию» украинская сторона расценивает как очередное нарушение норм международного права, многочисленных резолюций Генассамблеи ООН и законодательства Украины.

Киев осуждает «противоправную демонстрацию Российской Федерацией своей военной мощи» и действия «по дальнейшей милитаризации Крыма и Севастополя», которые несут существенную угрозу региональной безопасности.