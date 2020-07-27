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27.07.2020 23:00
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Циничная демонстрация военной мощи. Киев прокомментировал российский морской парад в Крыму

Министерство иностранных дел Украины опубликовало комментарий о параде ко Дню флота, который прошёл накануне в Севастополе. Вместе с ним российским коллегам направят ноту протеста.

Как сообщает ведомство 27 июля, несогласованный парад подразделений Черноморского флота в Севастополе и его «циничную организацию» украинская сторона расценивает как очередное нарушение норм международного права, многочисленных резолюций Генассамблеи ООН и законодательства Украины.

Киев осуждает «противоправную демонстрацию Российской Федерацией своей военной мощи» и действия «по дальнейшей милитаризации Крыма и Севастополя», которые несут существенную угрозу региональной безопасности.

26 июля в Севастополе, как и в других российских городах-портах, прошёл торжественный смотр сил ВМФ. В параде и военно-спортивном празднике приняли участие более 30 боевых кораблей, подводных лодок и катеров, 14 вспомогательных судов, около 30 летательных аппаратов и более 50 единиц техники армейского корпуса

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