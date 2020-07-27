Об аварии незадолго до девяти часов вечера сообщили в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». По словам очевидцев, Range Rover врезался в стену здания, зацепив припаркованный автомобиль. Судя по видео, автомобиль не смог разъехаться с таким же Range Rover, который совершал поворот.



«Это месть белому, что не дал коричневому завершить маневр! Вот что белому мешало притормозить и дать развернуться нормально?! … Всё, что нужно знать об уважении на дороге!», - пишут в комментариях. Оказавшиеся на месте ДТП добавляют, что женщины-водители обошлись без серьёзных травм.

