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27.07.2020 23:57
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В Ковенском переулке Range Rover не дал завершить поворот и угодил в стену. Странный «вальс» попал на видео

Два внедорожника не поделили дорогу в Центральном районе Петербурга 27 июля. Манёвры и последствия запечатлела камера видеонаблюдения.

«Фонтанка.ру»

Об аварии незадолго до девяти часов вечера сообщили в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». По словам очевидцев, Range Rover врезался в стену здания, зацепив припаркованный автомобиль. Судя по видео, автомобиль не смог разъехаться с таким же Range Rover, который совершал поворот.

«Это месть белому, что не дал коричневому завершить маневр! Вот что белому мешало притормозить и дать развернуться нормально?! … Всё, что нужно знать об уважении на дороге!», - пишут в комментариях. Оказавшиеся на месте ДТП добавляют, что женщины-водители обошлись без серьёзных травм.

Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / vk.com
Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / vk.com
Фото:

ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / vk.com

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Комментарии (6)

AGP
Пошто комментарий стёр? Модеру не понравилось сокращение ТП?
Кадум Ротаредом, был такой ник. Взять его, что-ли? Например, Кадум Ротаредом-Второй.
260569221
А я говорю что это очередная блонда или ТП, которая тормозик с газиком перепутала.
teodor
Встретились два одиночества!))))
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