АТОР объяснила россиянам, что с них потребуют на отдыхе в Турции

Ассоциация туроператоров России (АТОР) 27 июля опубликовала новые правила въезда в Турцию, авиасообщение с которой РФ восстановит с 1 августа.
Как сообщают в АТОР, для посещения Турции россиянам не понадобится виза и справка об отрицательном тесте на коронавирус. Однако во время полета соотечественников обяжут заполнить специальную анкету, включающую личные и контактные данные, номер кресла, адрес пребывания в стране, а также сведения о состоянии здоровья.
До прохождения паспортного контроля у каждого пассажира измерят температуру. Туристов пропустят на борт, если у них не будет симптомов COVID-19. В противном случае придется пройти бесплатный ПЦР-тест. При положительном результате пассажира отправят госпиталь для обследования или лечения.
В случае подтверждения у пассажира определенного рейса COVID-19, информацию о лицах, находившихся с ним в контакте в самолете, их личные и контактные данные передадут в Управление здравоохранения Турции. Если же о заражении станет известно после полета, контактировавшие с больным в самолете будут установлены по их формам пассажиров. Им придется пройти двухнедельный карантин или изоляцию.
Россия с 27 марта из-за пандемии коронавируса прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. С 1 августа РФ восстанавливает авиесообщение с Лондоном, Турцией и Танзанией.