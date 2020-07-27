АТОР объяснила россиянам, что с них потребуют на отдыхе в Турции

Ассоциация туроператоров России (АТОР) 27 июля опубликовала новые правила въезда в Турцию, авиасообщение с которой РФ восстановит с 1 августа.

Как сообщают в АТОР, для посещения Турции россиянам не понадобится виза и справка об отрицательном тесте на коронавирус. Однако во время полета соотечественников обяжут заполнить специальную анкету, включающую личные и контактные данные, номер кресла, адрес пребывания в стране, а также сведения о состоянии здоровья.



До прохождения паспортного контроля у каждого пассажира измерят температуру. Туристов пропустят на борт, если у них не будет симптомов COVID-19. В противном случае придется пройти бесплатный ПЦР-тест. При положительном результате пассажира отправят госпиталь для обследования или лечения.