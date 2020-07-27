Уйти не удалось. Руководство киевского "Динамо" не отпустило Мирчу Луческу с поста главного тренера

Скандальная история вокруг назначения бывшего главного тренера донецкого "Шахтёра" и петербургского "Зенита" наставником киевского "Динамо", похоже, не завершилась. Президент украинского клуба вечером 27 июля объявил о том, что не принимает отставку Мирчи Луческу. Подробности громкой истории приводит телеканал 112.Украина. Оно цитирует президента киевского футбольного клуба "Динамо" Игоря Суркиса. "Все нормально. Есть у "Динамо" тренер", - заявил он. Агент Луческу Аркадий Запорожану назвал всю историю вокруг назначения румынского тренера в клуб и его почти мгновенного решения попроситься в отставку, "утечкой в прессу личной переписки Луческу и Суркиса". " Этот разговор был еще в субботу. Будем выяснять, как это попало в прессу", - сказал Запорожану.

Он также сообщил, что завтра, 28 июля, в 9:30 у главного тренера "Динамо" самолет в Киев и объяснил, почему Луческу сделал заявление об отставке. "Этим письмом он хотел показать, что он не держится за кресло тренера. Он хотел показать, что не ради денег пришел. Если его приход может помешать "Динамо", то он спокойно уйдет. Имидж клуба намного дороже", - пояснил агент. Напомним, ранее 27 июля стало известно о том, то главный тренер футбольного клуба «Динамо» (Киев) Мирча Луческу объявил о своем уходе в интервью изданию Gazeta Sporturilor.

«Хочу поблагодарить семью Суркисов за доверие и приглашение, но работать в такой враждебной атмосфере невозможно. Особенно при враждебности ультрас, поддержка которых нужна команде. Я никогда не был трусом и принимал спортивные вызовы», — подчеркнул Луческу.

«Но я не могу принять, что фанаты действуют вопреки интересам собственного клуба. Думал, что настало время перемен, вызова, мотивации и попытки вернуть команду на традиционный и исторический уровень. Речь не шла о деньгах, это было последним, что меня беспокоило. Я просто хотел вернуться в украинский футбол, где мне так нравилось и где я хотел почувствовать захватывающую атмосферу футбола. Я верил в потенциал молодых украинцев, хотел соревноваться и заряжать толпу болельщиков. Украина этого достойна», — заявил Луческу.

