Седьмой день более сотни человек прочёсывают Всеволожский района Ленобласти в поисках 71-летнего петербуржца, который заблудился в лесу. За это время волонтеры нашли корзину, трость, сапоги и информацию о похожем мужчине, который просил о помощи, но, похоже, так её и не получил.

Как сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт» 27 июля, Николай Звонцов ранним утром 21-го числа отправился собирать грибы в лес возле Ржевского полигона, днём понял, что заблудился, и позвонил в службу «112». Оператора он предупредил о разряжающемся телефоне и больше на связь не выходил.

Поиски не прекращаются неделю. Сотрудники отряда узнали, что похожий по описанию пожилой мужчина 23 июля вышел к контрольно-пропускному пункту в микрорайоне Кяселево. Он пожаловался охране на больную ногу, рассказал, что замёрз, но вернуться домой ему не помогли. После этого на обочине дороги жизни нашли корзину, трость и сапоги. Родные опознали вещи пропавшего, уточняют в комментариях.

«Николаю Ивановичу 71 год, у него есть проблемы со здоровьем, но его родственники говорят, что он настоящий боец, который не сдаётся в сложных ситуациях», - пишут сотрудники «Лиза Алерт» и просят откликнуться водителей, которые вечером 23-го числа проезжали по Дороге Жизни. Хромой мужчина, возможно, босой и без куртки мог попасть на видеорегистраторы.

Николай Звонцов уходил из дома в камуфляжной куртке, таких же штанах, в кепке и с рюкзаком. Он худощав, коротко стрижен, с голубыми глазами.