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27.07.2020 21:16
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Путин и Эрдоган обсудили армяно-азербайджанский конфликт и Сирию

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 27 июля провел телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом говорится в сообщении Управления по связям с общественностью Администрации президента Турции.

"Стороны обсудили шаги по укреплению турецко-российских отношений. Главы государств также обменялись относительно эскалации напряженности между Азербайджаном и Арменией. В ходе беседы была затронута ситуация в Ливии и Сирии, - цитирует сообщение агентство Анадолу, не приводя деталей разговора.

Лидеры договорились развивать сотрудничество и диалог по вопросам двусторонних связей и региональной повестки дня.

Кремь пока не сообщал о сегодняшних переговорах Путина и Эрдогана.

Напомним, Путин и Эрдоган говорили по телефону 13 июля. Турецкий лидер объяснял главе российского государства, почему он вновь решил открыть мечеть в Святой Софии Константинопольской.

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Комментарии (1)

Агроном аэродрома
Странно, что не написано кто кому позвонил...
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