Путин и Эрдоган обсудили армяно-азербайджанский конфликт и Сирию

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 27 июля провел телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом говорится в сообщении Управления по связям с общественностью Администрации президента Турции.



"Стороны обсудили шаги по укреплению турецко-российских отношений. Главы государств также обменялись относительно эскалации напряженности между Азербайджаном и Арменией. В ходе беседы была затронута ситуация в Ливии и Сирии, - цитирует сообщение агентство Анадолу, не приводя деталей разговора.