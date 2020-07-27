Путин и Эрдоган обсудили армяно-азербайджанский конфликт и Сирию

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 27 июля провел телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом говорится в сообщении Управления по связям с общественностью Администрации президента Турции.
"Стороны обсудили шаги по укреплению турецко-российских отношений. Главы государств также обменялись относительно эскалации напряженности между Азербайджаном и Арменией. В ходе беседы была затронута ситуация в Ливии и Сирии, - цитирует сообщение агентство Анадолу, не приводя деталей разговора.
Лидеры договорились развивать сотрудничество и диалог по вопросам двусторонних связей и региональной повестки дня.
Кремь пока не сообщал о сегодняшних переговорах Путина и Эрдогана.
Напомним, Путин и Эрдоган говорили по телефону 13 июля. Турецкий лидер объяснял главе российского государства, почему он вновь решил открыть мечеть в Святой Софии Константинопольской.