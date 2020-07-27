Военные корабли уйдут из Невы этой ночью. Увидеть смогут только самые стойкие
Из Петербурга уходят участники Главного военно-морского парада. Это редкий случай, когда наблюдатели смогут насладиться движением военных кораблей в относительном одиночестве.
О расформировании парадного строя на рейде Невы 27 июля сообщает пресс-служба Западного военного округа. В настоящее время боевые корабли снимают со швартовых устройств. Ближайшие три ночи участники статического показа Главного военно-морского парада вернутся в места базирования.
автор фото Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
Как следует из суточной сводки «Администрации морских портов Балтийского моря», первыми домой отправятся малый ракетный корабль «Серпухов» и корвет «Бойкий». Начало движения — 03.00 при полной воде. Компанию им составит реплика исторического парусника «Полтава».
К своду мостов 28 июля в акватории главной городской реки останутся малый ракетный корабль «Мытищи», подводная лодка «Санкт-Петербург» и командный пункт прошедшего парада - фрегат «Адмирал Касатонов». Они уйдут в предрассветные часы 29 и 30 июля.
Фото: скриншот с сайта YouTube
автор фото Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
В свою очередь, Кронштадт за бортом оставят большой десантный корабль «Петр Моргунов» (он уйдет на пока еще родной ему завод в Калининград) и атомный подводный крейсер «Орел», который вернется на Северный флот.
Главный военно-морской парад прошел в Петербурге 26 июля. В торжествах по случаю дня ВМФ принимал участие Владимир Путин. В рамках информационного сопровождения праздника Кремль опубликовал стенограмму самолетной беседы президента с министром обороны Сергеем Шойгу. По дороге в Москву Путин напомнил генералу, как пять лет назад в его президентскую голову пришла идея проводить военно-морские парады на широкую ногу.