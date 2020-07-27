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27.07.2020 21:00
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Военные корабли уйдут из Невы этой ночью. Увидеть смогут только самые стойкие

Из Петербурга уходят участники Главного военно-морского парада. Это редкий случай, когда наблюдатели смогут насладиться движением военных кораблей в относительном одиночестве.

О расформировании парадного строя на рейде Невы 27 июля сообщает пресс-служба Западного военного округа. В настоящее время боевые корабли снимают со швартовых устройств. Ближайшие три ночи участники статического показа Главного военно-морского парада вернутся в места базирования.

малый ракетный корабль «Серпухов»
малый ракетный корабль «Серпухов»Фото: скриншот с сайта YouTube
корвет «Бойкий»
корвет «Бойкий»Фото: скриншот с сайта YouTube
реплика исторического парусника «Полтава»<br><br>автор фото Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»&nbsp;<br>
реплика исторического парусника «Полтава»

автор фото Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» 

Как следует из суточной сводки «Администрации морских портов Балтийского моря», первыми домой отправятся малый ракетный корабль «Серпухов» и корвет «Бойкий». Начало движения — 03.00 при полной воде. Компанию им составит реплика исторического парусника «Полтава».

К своду мостов 28 июля в акватории главной городской реки останутся малый ракетный корабль «Мытищи», подводная лодка «Санкт-Петербург» и командный пункт прошедшего парада - фрегат «Адмирал Касатонов». Они уйдут в предрассветные часы 29 и 30 июля.

малый ракетный корабль «Мытищи»<br><br><br>
малый ракетный корабль «Мытищи»


Фото: скриншот с сайта YouTube
подводная лодка «Санкт-Петербург»<br><br>автор фото Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»<br>
подводная лодка «Санкт-Петербург»

автор фото Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
фрегат «Адмирал Касатонов»
фрегат «Адмирал Касатонов»Фото: скриншот с сайта YouTube

В свою очередь, Кронштадт за бортом оставят большой десантный корабль «Петр Моргунов» (он уйдет на пока еще родной ему завод в Калининград) и атомный подводный крейсер «Орел», который вернется на Северный флот.

большой десантный корабль «Петр Моргунов»
большой десантный корабль «Петр Моргунов»Фото: скриншот с сайта YouTube
атомный подводный крейсер «Орел»
атомный подводный крейсер «Орел»Фото: скриншот с сайта YouTube

Главный военно-морской парад прошел в Петербурге 26 июля. В торжествах по случаю дня ВМФ принимал участие Владимир Путин. В рамках информационного сопровождения праздника Кремль опубликовал стенограмму самолетной беседы президента с министром обороны Сергеем Шойгу. По дороге в Москву Путин напомнил генералу, как пять лет назад в его президентскую голову пришла идея проводить военно-морские парады на широкую ногу.

© Фонтанка.Ру

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