Мужчина уцелел после падения с пятого этажа на проспекте Пятилеток

Медики спасают жителя Невского района Петербурга, выпавшего из окна многоэтажки 27 июля. Мужчина пролетел пять этажей и приземлился на козырёк.



По информации «Фонтанки», несчастный случай произошёл на проспекте Пятилеток, 9/1. В экстренные службы об упавшем с высоты сообщили в начале седьмого часа вечера. Пострадавшего нашли на козырьке живым, ему оказали первую помощь и передали медикам скорой.

Установлено, что травмы 48-летний мужчина получил при падении из окна квартиры на пятом этаже. Его госпитализировали в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе.