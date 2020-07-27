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27.07.2020 20:24
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Мужчина уцелел после падения с пятого этажа на проспекте Пятилеток

Медики спасают жителя Невского района Петербурга, выпавшего из окна многоэтажки 27 июля. Мужчина пролетел пять этажей и приземлился на козырёк.

По информации «Фонтанки», несчастный случай произошёл на проспекте Пятилеток, 9/1. В экстренные службы об упавшем с высоты сообщили в начале седьмого часа вечера. Пострадавшего нашли на козырьке живым, ему оказали первую помощь и передали медикам скорой.

Установлено, что травмы 48-летний мужчина получил при падении из окна квартиры на пятом этаже. Его госпитализировали в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе.

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