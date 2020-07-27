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27.07.2020 19:57
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Германия вводит обязательные тесты на COVID-19 при въезде в страну

Для въезда в Германию из стран повышенного риска людям необходимо будет предоставить отрицательный результат теста на коронавирус. Об этом 27 июля заявил министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан.

«Мы не должны допускать, чтобы возвращающиеся незаметно заражали других и запускали новые инфекционные цепочки. Поэтому я ввожу обязательное тестирование для въезжающих из регионов риска. Это послужит защите всех граждан», — подвёл Шпан в Twitter итог совещания с министрами здравоохранения регионов страны.

Август в Германии — пик отпусков, поэтому власти страны ради безопасности населения потребуют у отдохнувших за рубежом сдать анализ на коронавирус.

При этом тестирование, которое вводится со следующей недели, будет бесплатным. Финансирование возьмут на себя региональные правительства.

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Комментарии (2)

Piter Pen
И правильно делает. Нашим тоже надо ввести обязательный тестирование при пересечении границы и делать это должны частники за счет региональных бюджетов, т.к. роспотребнадзор не справляется.
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