Германия вводит обязательные тесты на COVID-19 при въезде в страну

Для въезда в Германию из стран повышенного риска людям необходимо будет предоставить отрицательный результат теста на коронавирус. Об этом 27 июля заявил министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан.

«Мы не должны допускать, чтобы возвращающиеся незаметно заражали других и запускали новые инфекционные цепочки. Поэтому я ввожу обязательное тестирование для въезжающих из регионов риска. Это послужит защите всех граждан», — подвёл Шпан в Twitter итог совещания с министрами здравоохранения регионов страны.