Коронавирус не пройдет. В Петербурге разделят потоки плановых и экстренных пациентов

Председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец рассказал о том, что потоки пациентов должны быть разделены. Это позволит избежать ситуации начала пандемии, когда больницы приходилось закрывать на карантин целиком.



«Один поток формируется из плановых пациентов. Второй поток формируется из пациентов экстренных», — рассказал чиновник 27 июля в эфире канала «Санкт-Петербург».

По его словам, те пациенты, которые поступают для получения плановой медицинской помощи, при госпитализации должны быть обследованы — их будут тестировать на коронавирус.