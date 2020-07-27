Google продлил режим работы на «удалёнке» для сотрудников сразу на год

Американская транснациональная корпорация Google оставит своих сотрудников на удалённой работе до июля 2021 года, сообщает 27 июля The Wall Street Journal со ссылкой на источник в компании.



«Google будет держать своих сотрудников дома, по крайней мере, еще в следующем июле, сделав поисковый гигант первой крупной американской корпорацией, которая официально оформила подобное продление удаленного графика работы перед лицом пандемии коронавируса», — говорится в публикации.



Как сообщает газета, это решение коснется около 200 тыс. штатных сотрудников компании и подрядчиков. Телеканал СNBC сообщает, что глава Google Сундар Пичаи уже оповестил сотрудников о продлении удалёнки через почтовую рассылку, и приводит текст сообщения.