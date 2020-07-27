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27.07.2020 19:33
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Евро поднялся выше 84 рублей впервые с конца апреля. Виновата слабость доллара

Евро в ходе торгов в понедельник вырос до 84,48 рублей, обновив максимум 21 апреля 2020 года, об этом свидетельствуют данные Московской биржи 27 июля. Рубль упал по отношению к европейской валюте почти на 1%.

По данным на 19:02, евро торгуется по 84,36 рублей. Курс доллара в то же время составляет 71,8 рублей, показывая рост к открытию торгов примерно в 0,1%. При этом евро по отношению к американской валюте днем 27 июля вырос примерно на 1,1%, достигнув дневного максимума в 1,1782 долларов.

Эксперты связывают рост евро к рублю с движениями в паре EUR/USD. Слабость доллара объясняется тем, что США являются эпицентром распространения коронавируса, в то время как в Европе ситуация кажется более стабильной, а также разными подходами к финансированию программ восстановления экономики после коронавируса.

По мнению аналитиков, в ближайшей перспективе евро вряд ли будет стоить около 90 рублей, поскольку у российском валюты есть все шансы укрепиться в августе. Однако позже в 2020 году евро может подорожать и до 89 рублей, отмечают они.

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