Евро поднялся выше 84 рублей впервые с конца апреля. Виновата слабость доллара

Евро в ходе торгов в понедельник вырос до 84,48 рублей, обновив максимум 21 апреля 2020 года, об этом свидетельствуют данные Московской биржи 27 июля. Рубль упал по отношению к европейской валюте почти на 1%.

По данным на 19:02, евро торгуется по 84,36 рублей. Курс доллара в то же время составляет 71,8 рублей, показывая рост к открытию торгов примерно в 0,1%. При этом евро по отношению к американской валюте днем 27 июля вырос примерно на 1,1%, достигнув дневного максимума в 1,1782 долларов.