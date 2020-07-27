В отдыхающих у Мещерского пруда ударила молния. Двое уехали в больницу с ожогами

В жителей Москвы, пережидавших грозу под навесом рядом с Мещерским прудом, ударила молния. Об этом 27 июля сообщает телеканал «360».



По информации издания, электрический разряд получили двое мужчин. Они потеряли сознание, пульс не прощупывался. Подоспевшие спасатели успели откачать обоих. Их увезли в больницу с ожогами средней тяжести.

Ливень с грозой обрушился на Москву в понедельник. В столице подтоплены дороги, дождь спустился в метро и сделал из лестницы «Ботанического сада» водопад. На движение поездов это не повлияло.