«Мы находимся в начале второй волны». Министр здравоохранения Бельгии прокомментировала резкий рост заболеваемости COVID-19 в стране

Министр здравоохранения Бельгии Мэгги де Блок прокомментировала ввод в стране новых ограничительных мер, связанных с резким ростом заболеваемости COVID-19, она считает, что страна вошла во вторую волну пандемии, которая может оказаться хуже первой.

«Мы находимся в начале второй волны. Принятые меры должны позволить нам не погрузиться во вторую волну, еще более серьезную, чем первая», — цитирует министра бельгийское агентство Belga. Она также подчеркнула, что возврат к всеобщей изоляции станет крайней мерой. «Было бы прискорбно, если дети вновь не смогут посещать занятия», — сказала Мэгги де Блок.