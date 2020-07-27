Смольный готовится ко второй волне коронавируса. Больницы не разбирают шлюзы и санпропускники

Председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец рассказал о том, что в Смольном всерьез рассматривают риски второй волны коронавируса и, несмотря на обратное перепрофилирование больниц, избавляться от атрибутов пандемии не спешат.



«Естественно, мы оцениваем те риски, которые потенциально существуют. Я имею в виду, прежде всего, риски возврата коронавирусной инфекции в период осенне-зимний. И не рекомендуем, а вернее сказать, требуем от главных врачей сохранить все те планировочные решения, которые были выполнены в период подготовки (к эпидемии)», — заявил чиновник 27 июля в эфире канала «Санкт-Петербург».