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27.07.2020 19:10
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Смольный готовится ко второй волне коронавируса. Больницы не разбирают шлюзы и санпропускники

Председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец рассказал о том, что в Смольном всерьез рассматривают риски второй волны коронавируса и, несмотря на обратное перепрофилирование больниц, избавляться от атрибутов пандемии не спешат.

«Естественно, мы оцениваем те риски, которые потенциально существуют. Я имею в виду, прежде всего, риски возврата коронавирусной инфекции в период осенне-зимний. И не рекомендуем, а вернее сказать, требуем от главных врачей сохранить все те планировочные решения, которые были выполнены в период подготовки (к эпидемии)», — заявил чиновник 27 июля в эфире канала «Санкт-Петербург».

По его словам, должны продолжить существовать санитарные пропускники, никто не будет демонтировать подготовленные магистрали для кислорода, а в тех учреждениях, где устанавливали шлюзы, они так и останутся стоять.

«Чтобы в случае возникновения второй волны в течение нескольких дней быть готовыми перепрофилировать любой из стационаров для оказания помощи пациентам с коронавирусной инфекцией», — пояснил Лисовец.

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