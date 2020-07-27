Смольный заявил о снижении числа госпитализаций в Петербурге на 80% с пика пандемии. Но с прошлой недели оно почти не изменилось
Эпидемия коронавируса пошла на спад с начала июля. «Мы вполне уверенно можем оптимистично смотреть в будущее», — заявил председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец. И привел цифры.
«Для примера могу сказать, что в течение прошлой недели в среднем госпитализировалось в день уже меньше 200 человек. Порядка 193 взрослых госпитализировались в среднем в течение прошлой недели. Это без малого на 80% меньше, чем в периоды пиковой нагрузки», — заявил чиновник 27 июля в эфире канала «Санкт-Петербург».
По его словам, именно уменьшение нагрузки на стационары и дало городу возможность начать перепрофилировать их с коронавируса обратно. Напомним, что в понедельник, 27 июля, три «взрослые» петербургские больницы, освобожденные от работы с COVID-19, открываются для петербуржцев, нуждающихся в высокотехнологичных операциях и плановом лечении.
Однако, как ранее рассказывал его заместитель Андрей Сарана, ничего принципиально не изменилось. «Где-то 200 плюс-минус 50» пациентов госпитализировали и неделей ранее.