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27.07.2020 18:58
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Смольный заявил о снижении числа госпитализаций в Петербурге на 80% с пика пандемии. Но с прошлой недели оно почти не изменилось

Эпидемия коронавируса пошла на спад с начала июля. «Мы вполне уверенно можем оптимистично смотреть в будущее», — заявил председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец. И привел цифры.

«Для примера могу сказать, что в течение прошлой недели в среднем госпитализировалось в день уже меньше 200 человек. Порядка 193 взрослых госпитализировались в среднем в течение прошлой недели. Это без малого на 80% меньше, чем в периоды пиковой нагрузки», — заявил чиновник 27 июля в эфире канала «Санкт-Петербург».

По его словам, именно уменьшение нагрузки на стационары и дало городу возможность начать перепрофилировать их с коронавируса обратно. Напомним, что в понедельник, 27 июля, три «взрослые» петербургские больницы, освобожденные от работы с COVID-19, открываются для петербуржцев, нуждающихся в высокотехнологичных операциях и плановом лечении.

Однако, как ранее рассказывал его заместитель Андрей Сарана, ничего принципиально не изменилось. «Где-то 200 плюс-минус 50» пациентов госпитализировали и неделей ранее.

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Комментарии (5)

teodor
Вот брехуны!!! Уже совсем запутались
Piter Pen
Лесовец - когда распорядитесь тестировать на ковид всех в поликлиниках с симптомами орви в Питере?
Вы сообщаете что госпитализировано порядка 193 взрослых в прошлой недели, получается или всех с тестом на ковид госпитализировали у кого выявили, или же госпитализировали тех у кого вирус и не тестировали даже.
Иван Гамаюнов
ну так ожидаемо, многие в область уехали, кто то на юга, люди больше времени проводят времени на воздухе. Показательным будет сентябрь-октябрь когда дети вернутся в школу, у многих закончится удаленка и дачники вернутся с дач.
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