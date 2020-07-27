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27.07.2020 18:47
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В Петербурге полицейского приговорили за спасение призывника от армии

Участковый Приморского района Петербурга приговорён к условному сроку за взяточничество. Он проникся нежеланием родителей отправлять сына в армию и пообещал отсрочить его встречу с военным комиссаром, но не безвозмездно.

Как сообщает объединённая пресс-служба судов 27 июля, Приморский райсуд признал Андрея Кабанченко в получении взятки в размере 25 тысяч рублей. Такую сумму участковый уполномоченный 86-го отдела полиции в октябре 2018 года запросил с родителей, которые готовы были откупить сына от армии.

Кабанченко заверил, что после оплаты не найдёт призывника, даже зная, что тот живёт на Щербакова, не доставит в отдел для составления административных протоколов и вообще забудет про определение военного комиссариата, которое требовало срочного свидания с молодым человеком.

Запрошенную сумму полицейский получил переводом на карту, вместе с ней ему досталось уголовное дело.

«Кабанченко вину полностью признал», — уточнили в пресс-службе. Суд назначил ему 3 года условно с двухлетним испытательным сроком.

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Комментарии (5)

Василий Марущак
вот так и спасай людей
Chinalove
Ну а теперь - добро пожаловать в армию! Там таких «любят»!
anna_gopenko
А кто настучал?
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