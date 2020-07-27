На платных трассах «Автодора», включая М-11, вводятся сезонные тарифы

На сети платных дорог госкомпании «Автодор» со вторника, 28 июля, вводятся сезонные тарифы, чтобы перераспределить транспортные потоки. Они будут действовать до 31 октября.



Как сообщает 27 июля пресс-служба «Автодора», на автодороге М-4 «Дон» в июле-августе трафик возрастает до 50–59 тысяч автомобилей в сутки. Сезонные тарифы на трассе останутся на уровне 2019 года: проезд по всем платным участкам дороги на легковом автомобиле днем обойдется в 1730 рублей, а по транспондеру T-pass — в 1471 рубль. Для тех, кто подключен к программе лояльности, тариф составит 1250 рублей.