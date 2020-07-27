На платных трассах «Автодора», включая М-11, вводятся сезонные тарифы

На сети платных дорог госкомпании «Автодор» со вторника, 28 июля, вводятся сезонные тарифы, чтобы перераспределить транспортные потоки. Они будут действовать до 31 октября.
Как сообщает 27 июля пресс-служба «Автодора», на автодороге М-4 «Дон» в июле-августе трафик возрастает до 50–59 тысяч автомобилей в сутки. Сезонные тарифы на трассе останутся на уровне 2019 года: проезд по всем платным участкам дороги на легковом автомобиле днем обойдется в 1730 рублей, а по транспондеру T-pass — в 1471 рубль. Для тех, кто подключен к программе лояльности, тариф составит 1250 рублей.
Проезд по трассе М-11 «Нева» на легковом автомобиле на участке с 58-го по 684-й километр, от Солнечногорска до Петербурга, в будний день будет стоить 1610 рублей без транспондера и 991 рубль — с транспондером «Автодор — Платные дороги». Для участников программы лояльности стоимость может снизиться до 842,35 рубля.
На трассе М-3 «Украина» стоимость проезда повысят по всем ценовым категориям, с учетом пределов уровня инфляции. Помимо этого временные границы дневного и ночного тарифов будут перенесены на час назад, то есть дневной тариф будет начинаться не с 7 часов утра, а с 6 часов.