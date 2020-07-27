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27.07.2020 18:27
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Все дело в деньгах? Следствие выяснило, как семейная пара с Художников провела день до того, как муж набросился на жену с топором

Фото: скриншот с сайта YouTube

Причиной ссор молодой супружеской четы в Выборгском районе была не только будущая опека над ребенком. По предварительной информации, женщина ссорилась с мужем из-за его финансовой несостоятельности.

Как стало известно «Фонтанке» 27 июля, следователи выяснили, что воскресенье в доме пары с проспекта Художников, действительно, началось мирно. Вечером они выбрались на летнюю террасу, мужчина подарил молодой жене цветы и подарки.

Однако по возвращении домой он опять услышал упреки. По предварительной информации, их он слышал и раньше, и все они касались его финансов, вернее, неумения зарабатывать достаточно для содержания семьи.

В пример супруга ставила своих родителей, которые могли позволить себе регулярные заграничные путешествия. Свое отношение к упрекам мужчина якобы определял одним словом — «достала».

Он заранее, как писала «Фонтанка», привез с дачи топор и несколько раз ударил им жену по голове. После этого отсек от тела голову и конечности. Когда в дверь стали звонить испуганные шумом соседи, он выбросил тело в окно с пятого этажа и стал замывать следы. В этот момент его и задержала полиция.

Во время допроса в СК он заявил о своем раскаянии, а также попросил прощения у родителей жены.

Фото: скриншот с сайта YouTube

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Комментарии (9)

Киркор_Филиппов
Но убивают все любимых, -
Пусть знают все о том, -
Один убьет жестоким взглядом,
Другой - обманным сном,
Трусливый - лживым поцелуем,
И тот, кто смел, - мечом!

Один убьет любовь в расцвете,
Другой - на склоне лет,
Один удушит в сладострастьи.
Другой - под звон монет,
Добрейший - нож берет: кто умер,
В том муки больше нет.

Кто слишком скор, кто слишком долог,
Кто купит, кто продаст,
Кто плачет долго, кто - спокойный -
И вздоха не издаст,
Но убивают все любимых, -
Не всем палач воздаст.
aaignat
Как-то это не вяжется с тем, что он топор заранее подвёз
Дмитрий Иванов
"достала"
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