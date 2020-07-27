Все дело в деньгах? Следствие выяснило, как семейная пара с Художников провела день до того, как муж набросился на жену с топором
Причиной ссор молодой супружеской четы в Выборгском районе была не только будущая опека над ребенком. По предварительной информации, женщина ссорилась с мужем из-за его финансовой несостоятельности.
Как стало известно «Фонтанке» 27 июля, следователи выяснили, что воскресенье в доме пары с проспекта Художников, действительно, началось мирно. Вечером они выбрались на летнюю террасу, мужчина подарил молодой жене цветы и подарки.
Однако по возвращении домой он опять услышал упреки. По предварительной информации, их он слышал и раньше, и все они касались его финансов, вернее, неумения зарабатывать достаточно для содержания семьи.
В пример супруга ставила своих родителей, которые могли позволить себе регулярные заграничные путешествия. Свое отношение к упрекам мужчина якобы определял одним словом — «достала».
Он заранее, как писала «Фонтанка», привез с дачи топор и несколько раз ударил им жену по голове. После этого отсек от тела голову и конечности. Когда в дверь стали звонить испуганные шумом соседи, он выбросил тело в окно с пятого этажа и стал замывать следы. В этот момент его и задержала полиция.
Во время допроса в СК он заявил о своем раскаянии, а также попросил прощения у родителей жены.