Смольников объявил о своем уходе из «Зенита»

Защитник футбольного клуба «Зенит» Игорь Смольников перешел в «Краснодар». Прощальные слова футболиста процитировала в своем инстаграме его жена, Екатерина Смольникова, в понедельник, 27 июля.

«Скоро в моей карьере начинается новый этап, но я всегда был и буду горд тем, что играл за «Зенит»! Для меня этот клуб стал семьей, а Петербург домом, который навсегда останется в моем сердце. Я бесконечно благодарен всем болельщикам за поддержку, которую я чувствовал на протяжении всех 7 лет, команде, руководству и каждому человеку, который искренне, не жалея себя, отдавал силы за наш родной «Зенит»! Спасибо «Зениту» за предложения продлить контракт, но я принял решения покинуть клуб. Это решение далось мне нелегко, для меня и моей семьи оно очень сложное, и тем не менее я это делаю с гордостью и с чувством удовлетворения за проделанную работу и с нетерпением жду нового вызова!» — заявил Смольников.