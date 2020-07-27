«Это же символ примирения». Кузнецова призвала не связывать радугу с ЛГБТ-пропагандой
Уполномоченный по правам ребёнка в РФ Анна Кузнецова призвала не искажать символ радуги и не пытаться связать его с пропагандой гомосексуализма. Об этом пишут РИА Новости 27 июля.
«Давайте тогда вычеркнем и физическое явление, дисперсия, по-моему, называется, давайте по физике перестанем это проходить... ну уже совсем до такого-то доходить не надо. Всему есть предел. Есть наша радуга, и пусть она будет всегда символом света, мира, прекрасного, доброго. Это же символ примирения, радости», — заявила Кузнецова.
Ранее глава Союза женщин России Екатерина Лахова разглядела пропаганду нетрадиционных ценностей среди детей в цветах мороженого «Радуга». Своими опасениями она поделилась с президентом Владимиром Путиным, который пообещал выстроить «неагрессивный» общественный контроль за подозрительными картинками.