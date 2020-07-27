Спуск в вестибюль малого кольца Московской железной дороги «Ботанический сад» затопило так, что пассажирам пришлось подниматься по колено в воде. Об этом 27 июля пишет «Говорит Москва».

После сильного ливня потоки воды хлынули в переход на станции «Ботанический сад». Частично затопило и саму станцию. При этом, по данным издания, сама станция работает в штатном режиме, а пассажиров просто просят пользоваться противоположным подъёмником.



Как заявили в пресс-службе Московской железной дороги, угрозы безопасности нет. Поезда ходят по графику.