Первая британская кошка заразилась коронавирусом

В Британии выявили первое домашнее животное, которое подхватило коронавирусную инфекцию. Им стала домашняя кошка, у которой изначально подозревали герпес.



Как пишет Sky News 27 июля, кошку с симптомами инфекционного заболевания на прошлой неделе протестировали в лаборатории в Суррее. Тестирование показало COVID-19. Врачи просят любителей животных не тревожиться: доказательств того, что кошка передала вирус владельцам, нет.

Болезнь протекает у неё в лёгкой форме, ветеринары полагают, что она выздоровеет в течение нескольких дней. «Очень редкое явление», — говорит главный ветврач Соединенного Королевства Кристин Миддлмисс.