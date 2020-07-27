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27.07.2020 18:10
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Первая британская кошка заразилась коронавирусом

В Британии выявили первое домашнее животное, которое подхватило коронавирусную инфекцию. Им стала домашняя кошка, у которой изначально подозревали герпес.

Как пишет Sky News 27 июля, кошку с симптомами инфекционного заболевания на прошлой неделе протестировали в лаборатории в Суррее. Тестирование показало COVID-19. Врачи просят любителей животных не тревожиться: доказательств того, что кошка передала вирус владельцам, нет.

Болезнь протекает у неё в лёгкой форме, ветеринары полагают, что она выздоровеет в течение нескольких дней. «Очень редкое явление», — говорит главный ветврач Соединенного Королевства Кристин Миддлмисс.

За время пандемии коронавирус был обнаружен у небольшого числа животных по всему миру. Так, кошки болели во Франции, Бельгии, Китае, России, США. В Америке COVID-19 подхватили также собака, лев и тигр.

В Роспотребнадзоре сообщают, что животные могут заражать друг друга, однако первоисточником инфекции является человек. При этом в ведомстве заверяют, что обратных случаев — заражения человека животным — не зафиксировано.

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