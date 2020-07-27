Морпех получил травму головы во время салюта в День ВМФ. Он смотрел фейерверк со зрительской трибуны

Военное следствие проверяет обстоятельства травмирования военнослужащего морской пехоты во время празднования Дня ВМФ в Североморске. Друзья уверены, что мужчину по голове ударил осколок снаряда, флот предлагает поискать виновных в толпе.



О случившемся в соцсетях 27 июля сообщили знакомые Дмитрия Чемалина. По их словам, «брат, друг, морской пехотинец и ветеран боевых действий» во время салюта в честь праздника получил по голове осколком снаряда. В результате его госпитализировали в критическом состоянии с «открытой раной головы, переломом челюсти, височной части и затылка».