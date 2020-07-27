Морпех получил травму головы во время салюта в День ВМФ. Он смотрел фейерверк со зрительской трибуны
Военное следствие проверяет обстоятельства травмирования военнослужащего морской пехоты во время празднования Дня ВМФ в Североморске. Друзья уверены, что мужчину по голове ударил осколок снаряда, флот предлагает поискать виновных в толпе.
О случившемся в соцсетях 27 июля сообщили знакомые Дмитрия Чемалина. По их словам, «брат, друг, морской пехотинец и ветеран боевых действий» во время салюта в честь праздника получил по голове осколком снаряда. В результате его госпитализировали в критическом состоянии с «открытой раной головы, переломом челюсти, височной части и затылка».
В Северном флоте уточнили, что сейчас состояние военнослужащего стабильно. После тяжёлой травмы ему своевременно оказали помощь и направили в военно-морской госпиталь в Североморске, пишет РИА Новости.
«Сейчас выясняют, что за предмет попал в голову. С наибольшей долей вероятности произошедшее никак не связано с проведением фейерверка. Рассматривается версия хулиганства, это могли быть бутылка или камень», — комментируют на флоте. «Интерфакс» добавляет, что проверку ведут также военные следственные органы.
Известно, что морской пехотинец находился в нижней части зрительской трибуны на Приморской площади, откуда перед этим смотрели парад. Экспертиза показала, что сам он был трезв.