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27.07.2020 17:50
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Избегайте деревьев и линий электропередачи. В Петербурге завтра грозы и сильный ветер

МЧС предупреждает: лето закончится завтра. На город надвигаются дожди и грозы.

Как сообщает пресс-служба регионального ведомства 27 июля со ссылкой на ФГБУ «Северо-Западное УГМС», во вторник в Санкт-Петербурге ожидаются дожди, местами ливни, грозы. Ветер восточный, юго-восточный, ночью 2–5 метров в секунду, днем 4–9 м/с, при грозах порывы до 15 м/с.

Горожан просят во время ненастья обходить рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей, а также избегать деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи, потенциально опасных промышленных объектов).

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Комментарии (2)

killbeachtrash
Странно "поправки" приняли...погода плохая. Люди в стране недовольны.Неблагодарные - такие были "магические" фразы.
Дмитрий Иванов
"Лето закончится завтра"..позитивненько(
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