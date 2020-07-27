Избегайте деревьев и линий электропередачи. В Петербурге завтра грозы и сильный ветер

МЧС предупреждает: лето закончится завтра. На город надвигаются дожди и грозы.



Как сообщает пресс-служба регионального ведомства 27 июля со ссылкой на ФГБУ «Северо-Западное УГМС», во вторник в Санкт-Петербурге ожидаются дожди, местами ливни, грозы. Ветер восточный, юго-восточный, ночью 2–5 метров в секунду, днем 4–9 м/с, при грозах порывы до 15 м/с.



Горожан просят во время ненастья обходить рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей, а также избегать деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи, потенциально опасных промышленных объектов).

