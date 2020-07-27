В Киргизии объявили день траура по погибшим от COVID-19

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков объявил 30 июля Днем национального траура по жертвам новой коронавирусной инфекции, передает агентство «24.kg».



«31 июля мы будем праздновать Курман айт (исламский праздник окончания хаджа. — Прим. ред.). А 30 июля будет объявлен Днем национального траура по всей стране», — заявил Жээнбеков. Он выразил глубочайшие соболезнования семьям погибших соотечественников.

По последним данным республиканского штаба по борьбе с коронавирусом, в Киргизии зарегистрировано 33 296 случаев заболевания Covid-19, скончался 1301 инфицированный.

