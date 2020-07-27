Из резервного фонда Петербурга выделят более 140 млн рублей на коронавирусные доплаты соцработникам

В Петербурге коронавирусную надбавку в 10 тысяч рублей получат 4675 социальных работников. Деньги выплатят за каждый месяц за период с 1 апреля по 30 июня. Об этом заявил губернатор Александр Беглов на рабочем совещании с членами городского правительства 27 июля.



«Специалисты помогали пожилым людям и инвалидам, консультировали петербуржцев по телефону, оказывали психологическую помощь, разносили продуктовые наборы. За 4 месяца доставлено 72 000 продуктовых наборов и товаров первой необходимости», — отметил Беглов.

