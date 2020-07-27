Три рейсовых автобуса столкнулись в центре Архангельска. Пострадали 7 пассажиров
В Архангельске утром 27 июля собрался «паровозик» из трех рейсовых автобусов. В момент ДТП в них в общей сложности находилось около шестидесяти пассажиров. Есть пострадавшие.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Архангельской области, авария произошла около 8:40 напротив дома 60 по Троицкому проспекту. По предварительным данным, автобусы трех городских маршрутов двигались со стороны Поморской улицы в направлении Воскресенской. Водители первых двух притормозили, пропуская легковой автомобиль, который перестраивался впереди из левой полосы в правую, а третий не выдержал безопасную дистанцию и не успел среагировать.
В результате третий автобус столкнулся с тем, что был перед ним, и тот от удара начал движение и врезался в первый. По уточненной информации, в аварии пострадали 7 пассажиров, пятерых из них госпитализировали.