В Архангельске утром 27 июля собрался «паровозик» из трех рейсовых автобусов. В момент ДТП в них в общей сложности находилось около шестидесяти пассажиров. Есть пострадавшие.



Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Архангельской области, авария произошла около 8:40 напротив дома 60 по Троицкому проспекту. По предварительным данным, автобусы трех городских маршрутов двигались со стороны Поморской улицы в направлении Воскресенской. Водители первых двух притормозили, пропуская легковой автомобиль, который перестраивался впереди из левой полосы в правую, а третий не выдержал безопасную дистанцию и не успел среагировать.