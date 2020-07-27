Паспорт со скидкой. Некоторые страны снизили цену на гражданство, россияне спешат воспользоваться предложением

«Небывалый бум интереса россиян к программам, позволяющим получить вид на жительство за границей», фиксируют в департаменте зарубежной недвижимости и частных инвестиций Knight Frank. В компании говорят о 20-процентном росте спроса за март — май 2020-го в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Примерно такой же подъём наблюдают и в компании UFG.

Особенно россиян интересует ВНЖ в Евросоюзе, самым высоким спросом пользуется Португалия. Не теряют популярности маленькие островные государства Карибского бассейна (Гренада, Антигуа и Барбуда, Сент-Китс и Невис). Влекут гражданством также Кипр и Мальта. Это самые бюджетные варианты в Евросоюзе.

Те, кто хочет получить гражданство Мальты в обмен на инвестиции (так называемый единоразовый благотворительный взнос в правительственный фонд — 650 тыс. евро), запрыгивают в последний вагон уходящего поезда, потому что программа закрывается 31 июля. Кипр сделал скидки на островную недвижимость до 30%, и это привлекает россиян. Черногория с инвестиционным порогом в 250 тыс. евро тоже вызывает интерес. Италия снизила взнос вдвое: с 500 до 250 тыс. евро — инвестиции в местные стартапы и с 1 млн до 500 тыс. — инвестиции в публичные и непубличные компании страны.

Спрос на страны Карибского бассейна у россиян во многом вырос благодаря скидкам на «золотые паспорта» в последние несколько месяцев, отмечает издание. Сент-Китс и Невис, гражданство которого прикупил основатель Telegram Павел Дуров за 250 тыс. долларов в 2013 году, снизил необходимую для получения ВНЖ сумму инвестиций со 190 до 150 тыс. долларов с человека для семьи из четырёх человек до конца 2020 года. В некоторых странах и вовсе достаточно 100 тыс. В конкурентную борьбу за богатых граждан включилась и Доминика, снизив размер взноса в экономический фонд с 75 до 50 тыс. долларов и подняв возраст «иждивенца» с 18 до 30 лет.