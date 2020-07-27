Паспорт со скидкой. Некоторые страны снизили цену на гражданство, россияне спешат воспользоваться предложением
Коронавирус вынудил обеспеченных россиян прикупить новый паспорт. Во время пандемии многие страны предлагают гражданство со скидкой, пишет 27 июля Forbes.
«Небывалый бум интереса россиян к программам, позволяющим получить вид на жительство за границей», фиксируют в департаменте зарубежной недвижимости и частных инвестиций Knight Frank. В компании говорят о 20-процентном росте спроса за март — май 2020-го в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Примерно такой же подъём наблюдают и в компании UFG.
Особенно россиян интересует ВНЖ в Евросоюзе, самым высоким спросом пользуется Португалия. Не теряют популярности маленькие островные государства Карибского бассейна (Гренада, Антигуа и Барбуда, Сент-Китс и Невис). Влекут гражданством также Кипр и Мальта. Это самые бюджетные варианты в Евросоюзе.
Те, кто хочет получить гражданство Мальты в обмен на инвестиции (так называемый единоразовый благотворительный взнос в правительственный фонд — 650 тыс. евро), запрыгивают в последний вагон уходящего поезда, потому что программа закрывается 31 июля. Кипр сделал скидки на островную недвижимость до 30%, и это привлекает россиян. Черногория с инвестиционным порогом в 250 тыс. евро тоже вызывает интерес. Италия снизила взнос вдвое: с 500 до 250 тыс. евро — инвестиции в местные стартапы и с 1 млн до 500 тыс. — инвестиции в публичные и непубличные компании страны.
Спрос на страны Карибского бассейна у россиян во многом вырос благодаря скидкам на «золотые паспорта» в последние несколько месяцев, отмечает издание. Сент-Китс и Невис, гражданство которого прикупил основатель Telegram Павел Дуров за 250 тыс. долларов в 2013 году, снизил необходимую для получения ВНЖ сумму инвестиций со 190 до 150 тыс. долларов с человека для семьи из четырёх человек до конца 2020 года. В некоторых странах и вовсе достаточно 100 тыс. В конкурентную борьбу за богатых граждан включилась и Доминика, снизив размер взноса в экономический фонд с 75 до 50 тыс. долларов и подняв возраст «иждивенца» с 18 до 30 лет.
Ранее Bloomberg сообщал о почти 50-процентном росте спроса на «золотые паспорта» в мире.