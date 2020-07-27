Hyundai претендует на наследие GM. Корейский концерн подал заявку на покупку завода в Шушарах

Компания «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус», «дочка» корейского концерна Hyundai, обратилась в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) России с ходатайством о приобретении 94,83% основных производственных средств «Дженерал Моторз Авто».

Об этом 27 июля сообщил ТАСС со ссылкой на материалы службы. В «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» «Фонтанке» подтвердили информацию, но от более подробных комментариев отказались. «Ведем переговоры», — сообщил представитель компании.

Ранее аналогичное ходатайство подавала компания «Юнисон Авто Рус», «дочка» белорусского концерна «Юнисон», и даже получила одобрение. Но разрешение выдается на один год, и в настоящий момент, по информации «Фонтанки», его срок истек. Хотя еще в начале 2019 года сообщалось, что «Юнион» близок к закрытию сделки с американской стороной, переговоры так и не были финализированы. В реалистичности проекта белорусов, которые хотели собирать на площадке в Шушарах бюджетные китайские машины, также усомнились в Смольном. Тогда же вице-губернатор Петербурга Евгений Елин называл автоконцерн Hyundai в числе претендентов на покупку завода GM.