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27.07.2020 17:00
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Bloomberg: У советника Трампа выявлен COVID-19

У советника президента США по национальной безопасности Роберта О'Брайена выявили новый коронавирус, сообщает 27 июля Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

«Тест на COVID-19 у советника президента Дональда Трампа по национальной безопасности Роберта О'Брайена показал положительный результат», — говорится в заметке.

Уточняется, что О'Брайен заразился после семейного мероприятия и с конца прошлой недели он не появляется в своем офисе. При этом собеседники агентства добавили, что советник Трампа продолжает исполнять свои обязанности дистанционно.

Белый дом пока не дал агентству никаких комментариев по данной теме. Отмечается, что О'Брайен — самый близкий к Трампу чиновник из числа заразившихся новым коронавирусом. Его кабинет соседствует с Овальным кабинетом президента Трампа и офисом вице-президента Майка Пенса.

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