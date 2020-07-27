Bloomberg: У советника Трампа выявлен COVID-19
У советника президента США по национальной безопасности Роберта О'Брайена выявили новый коронавирус, сообщает 27 июля Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
«Тест на COVID-19 у советника президента Дональда Трампа по национальной безопасности Роберта О'Брайена показал положительный результат», — говорится в заметке.
Уточняется, что О'Брайен заразился после семейного мероприятия и с конца прошлой недели он не появляется в своем офисе. При этом собеседники агентства добавили, что советник Трампа продолжает исполнять свои обязанности дистанционно.
Белый дом пока не дал агентству никаких комментариев по данной теме. Отмечается, что О'Брайен — самый близкий к Трампу чиновник из числа заразившихся новым коронавирусом. Его кабинет соседствует с Овальным кабинетом президента Трампа и офисом вице-президента Майка Пенса.