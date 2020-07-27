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27.07.2020 17:11
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В ДТП с «перевертышем» на Пулковском пострадали водитель «Мерседеса» и двое детей

Стали известны подробности серьезного ДТП, произошедшего днем 27 июля в Московском районе Петербурга. Участниками аварии стали два автомобиля, пострадали в них три человека.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, ДТП случилось около 15 часов у дома 70 по Пулковскому шоссе, литера А. По предварительным данным, 42-летний мужчина на автомобиле Mercedes GLK при перестроении из крайнего правого ряда столкнулся с автомобилем Peugeot 207 под управлением 37-летнего мужчины. Тот ехал слева в попутном направлении.

От удара «Пежо» опрокинулся на крышу на газоне, а «Мерседес» врезался в столб. В результате водитель GLK получил тяжелые травмы, а в Peugeot пострадали двое юных пассажиров: 5-летняя девочка и 8-летний мальчик, оба получили травмы средней тяжести, угрозы их жизням нет. Дети ехали в детских автокреслах.

Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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Комментарии (1)

260642011
В петролеспорту погрузчик задавил женщину.
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