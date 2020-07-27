«Стене» на границе с Россией быть. Эстония начала возводить инфраструктуру на самом сложном участке
В течение трех лет в Эстонии будут возводить инфраструктуру на границе с РФ.
«В ходе работ граница будет обустроена на отрезке 23,5 км, начиная от места пересечения эстонско-латвийско-российской границы до пограничного пункта Лухамаа», — сообщает 27 июля издание Delfi.
В компании GRK Infra, которая будет заниматься строительством, также подтвердили начало работ, добавив, что сегодня начнется создание «первой подъездной дороги». Инфраструктура будет включать в себя дороги, ограждение и системы наблюдения.
Глава погранохраны Эстонии Эгерт Беличев приветствовал работы, добавив, что большую часть границы сейчас охраняют патрули, однако новая инфраструктура позволит делать это эффективнее. Ранее он отметил, что участок, который обустроят первым, остается одним из самых сложных, так как его чаще всего используют для незаконного перехода.
Министр внутренних дел Март Хельме заявил, что республика намерена создать «видимую и лучше защищенную границу».
Эстонские власти еще в 2014 году решили укрепить границу, потратив на это 130,5 миллиона евро. В СМИ укрепление называли «стеной» или «забором».