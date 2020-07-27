«Стене» на границе с Россией быть. Эстония начала возводить инфраструктуру на самом сложном участке

В течение трех лет в Эстонии будут возводить инфраструктуру на границе с РФ.



«В ходе работ граница будет обустроена на отрезке 23,5 км, начиная от места пересечения эстонско-латвийско-российской границы до пограничного пункта Лухамаа», — сообщает 27 июля издание Delfi.



В компании GRK Infra, которая будет заниматься строительством, также подтвердили начало работ, добавив, что сегодня начнется создание «первой подъездной дороги». Инфраструктура будет включать в себя дороги, ограждение и системы наблюдения.

