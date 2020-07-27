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27.07.2020 16:40
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Глава ОСК объяснил Путину чистую прибыль в 1%. Виноват гособоронзаказ

Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) пока не вышла из зависимости от гособоронзаказа, что отражается на её финансовых показателях, заявил генеральный директор Алексей Рахманов на встрече с президентом Владимиром Путиным.

«Мы стабильно работаем последние шесть лет. Последние три года наблюдаем стабильную прибыльную работу — все, что касается опять же прибыльности на уровне операционной деятельности компании. Чистая прибыль наша остается на уровне, близком к одному проценту, но это связано с тем, что гособоронзаказ до сих пор занимает около 83 процентов в объеме нашей выручки», — сказал Рахманов 27 июля.

Напомним, что «АО «ОСК», зарегистрированное в Петербурге, некоторое количество лет не платило налог на прибыль. Связано это с тем, что в налоговом учете общества в эти годы формировался убыток, налог к уплате в бюджет соответственно не начислялся.

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Комментарии (3)

Oleg_I
Гособоронзаказ с прибылью 1%. Смищно. За дебилов держат.
SNOW
Есть такие компании, которые десятилетия сидят на госзаказе, т.е. имеют гарантированный сбыт своей сверхсовременной и супервысокотехнологичной продукции, которая постоянно ломается и падает/тонет, платят работникам смешные зарплаты, участвуют в многолетних откатных схемах по модели 30/70, при этом беззастенчиво оптимизируют налоговую отчетность до отрицательных величин, но позиционируют себя себя великими патриотами, работающими на благо отчизны не щадя живота своего.
Петр Петров
Настало время перемен, может хватит работать в минус, за счет общества!
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