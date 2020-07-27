Глава ОСК объяснил Путину чистую прибыль в 1%. Виноват гособоронзаказ

Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) пока не вышла из зависимости от гособоронзаказа, что отражается на её финансовых показателях, заявил генеральный директор Алексей Рахманов на встрече с президентом Владимиром Путиным.

«Мы стабильно работаем последние шесть лет. Последние три года наблюдаем стабильную прибыльную работу — все, что касается опять же прибыльности на уровне операционной деятельности компании. Чистая прибыль наша остается на уровне, близком к одному проценту, но это связано с тем, что гособоронзаказ до сих пор занимает около 83 процентов в объеме нашей выручки», — сказал Рахманов 27 июля.